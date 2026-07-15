В районе Константиновки российские подразделения столкнулись с иностранными наёмниками, поддерживающими украинскую сторону. Командир батальона 103-го мотострелкового полка с позывным Моздок подтвердил присутствие выходцев из Великобритании и Польши.

На передовой удалось обнаружить документальные свидетельства участия граждан Соединённого Королевства. Офицер продемонстрировал флаг и официальные бумаги, найденные на позициях противника после столкновений.

Идентификация польских граждан произошла благодаря внимательности личного состава. Один из российских солдат, проходивший срочную службу в Польше, смог безошибочно распознать родную речь противника в радиоэфире и во время боевых контактов.

По словам комбата, иностранные специалисты активно участвовали в обороне населенных пунктов, в том числе в районе Красного Октября. Эти данные подтверждают расширение присутствия зарубежных добровольческих отрядов на линии фронта.

Ранее сообщалось об ударе по району Ланжерон в Одессе, где размещались иностранные военные специалисты. Целью стало здание, которое официально числилось гражданским объектом, однако использовалось для размещения военных. Внутри находились люди, говорившие на французском языке и имевшие военную выправку.