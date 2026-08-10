Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 18:32

Видео падения украинского МиГ-29 в Одесской области появилось в Сети

Опубликовано видео момента падения украинского МиГ-29 на Украине. Оно появилось в местных группах.

Видео © Новости Одесса

Ранее Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя вечером 10 августа во время выполнения боевого задания в Одесской области. Самолёт загорелся, после чего лётчик потерял управление и был вынужден катапультироваться.

Пилота эвакуировали в медицинское учреждение. Причины произошедшего устанавливаются.

Выстрел за горизонт: Российский истребитель сбил украинский самолёт с рекордной дальности
Выстрел за горизонт: Российский истребитель сбил украинский самолёт с рекордной дальности

Ранее ВС РФ уничтожили ещё два МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. По данным Минобороны России, оба истребителя поразили беспилотниками во время подготовки к вылету.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar