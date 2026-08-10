Видео падения украинского МиГ-29 в Одесской области появилось в Сети
Опубликовано видео момента падения украинского МиГ-29 на Украине. Оно появилось в местных группах.
Видео © Новости Одесса
Ранее Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя вечером 10 августа во время выполнения боевого задания в Одесской области. Самолёт загорелся, после чего лётчик потерял управление и был вынужден катапультироваться.
Пилота эвакуировали в медицинское учреждение. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее ВС РФ уничтожили ещё два МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. По данным Минобороны России, оба истребителя поразили беспилотниками во время подготовки к вылету.
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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)