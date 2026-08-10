Видео падения украинского МиГ-29 в Одесской области появилось в Сети

Опубликовано видео момента падения украинского МиГ-29 на Украине. Оно появилось в местных группах.

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Ранее Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя вечером 10 августа во время выполнения боевого задания в Одесской области. Самолёт загорелся, после чего лётчик потерял управление и был вынужден катапультироваться.

Пилота эвакуировали в медицинское учреждение. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ВС РФ уничтожили ещё два МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. По данным Минобороны России, оба истребителя поразили беспилотниками во время подготовки к вылету.