ВСУ подтвердили потерю МиГ-29 в Одесской области

Рухнувшим в Одесской области самолётом оказался украинский МиГ-29. Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя, пилоту удалось катапультироваться.

По данным украинских военных, вечером 10 августа лётчик выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей. Предварительно, нештатная ситуация возникла во время пуска авиационной ракеты. Машина загорелась, после чего пилот потерял управление, хотя пытался спасти истребитель.

Лётчик успешно катапультировался. Его эвакуировали в медицинское учреждение. Причины произошедшего устанавливаются.

В конце июня российский Су-35 сбил украинский МиГ-29 с расстояния около 190 километров. По данным Military Watch Magazine, это могло стать самым дальним боевым поражением воздушной цели.