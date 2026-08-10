Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 17:18

Самолёт разбился в Одесской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Одесской области разбился самолёт, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Тип воздушного судна пока не называется. Также неизвестно, что стало причиной крушения. Данных о состоянии лётчика и точном месте падения машины также на данный момент пока нет.

Три человека выпрыгнули из самолёта, разбившегося на северо-востоке Франции
Три человека выпрыгнули из самолёта, разбившегося на северо-востоке Франции

В конце июня на северо-востоке Франции разбился легкомоторный самолёт с парашютистами, причём сначала сообщалось о гибели всех 11 человек на борту. Позднее появились уточнённые данные: трое успели выпрыгнуть из воздушного судна до его падения, а причиной аварии местные власти назвали техническую неисправность.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar