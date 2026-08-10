Самолёт разбился в Одесской области

В Одесской области разбился самолёт, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Тип воздушного судна пока не называется. Также неизвестно, что стало причиной крушения. Данных о состоянии лётчика и точном месте падения машины также на данный момент пока нет.

В конце июня на северо-востоке Франции разбился легкомоторный самолёт с парашютистами, причём сначала сообщалось о гибели всех 11 человек на борту. Позднее появились уточнённые данные: трое успели выпрыгнуть из воздушного судна до его падения, а причиной аварии местные власти назвали техническую неисправность.