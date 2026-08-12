В Новороссийске введён режим ЧС после ночной атаки ВСУ
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В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. После отмены угрозы он осмотрел повреждённые территории.
По уточнённым данным, в Восточном районе повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледжа. Рабочие группы проводят подомовые обходы, по каждому пострадавшему адресу должны составить акты для последующей выплаты компенсаций.
Для ликвидации последствий атаки развернут оперативный штаб. Специалисты обследуют территории на наличие фрагментов БПЛА, управляющие компании и ремонтные бригады расчищают повреждённые участки.
Кроме того, произошёл порыв двух подающих водоводов, из-за чего подачу воды в Новороссийск пришлось приостановить. На первой очереди повреждение уже устранили, водовод запустили на промывку и заполнение. На второй ремонт продолжается: специалисты меняют четырёхметровый участок трубы.
Ранее Life.ru сообщал, что ночью 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. В результате погиб восьмилетний ребёнок, ещё 19 человек получили ранения. Из-за удара БПЛА рухнул надземный путепровод, обломки дронов повредили 21 жилой дом, школу и здания четырёх предприятий, в том числе зерновой терминал. Зеленский уже похвалился ударами дронов «Паляница» и ракет «Нептун» по Новороссийску.
Всё, что известно об атаке БПЛА на Новороссийск 12 августа, Life.ru собирает в отдельном материале.
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