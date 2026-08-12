В Новороссийске введён режим ЧС после ночной атаки ВСУ

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. После отмены угрозы он осмотрел повреждённые территории.

По уточнённым данным, в Восточном районе повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледжа. Рабочие группы проводят подомовые обходы, по каждому пострадавшему адресу должны составить акты для последующей выплаты компенсаций.

Для ликвидации последствий атаки развернут оперативный штаб. Специалисты обследуют территории на наличие фрагментов БПЛА, управляющие компании и ремонтные бригады расчищают повреждённые участки.

Кроме того, произошёл порыв двух подающих водоводов, из-за чего подачу воды в Новороссийск пришлось приостановить. На первой очереди повреждение уже устранили, водовод запустили на промывку и заполнение. На второй ремонт продолжается: специалисты меняют четырёхметровый участок трубы.

Всё, что известно об атаке БПЛА на Новороссийск 12 августа, Life.ru собирает в отдельном материале.