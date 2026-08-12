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12 августа, 08:15

При атаке дронов на Новороссийск повреждена школа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NetPix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NetPix

Здание школы получило повреждения во время ночной атаки беспилотников на Новороссийск. Об этом сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Алтухов в беседе с ТАСС расценил произошедшее как свидетельство преднамеренных ударов Киева по гражданской инфраструктуре.

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Ранее Life.ru сообщал, что ночью 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. В городе из-за удара БПЛА произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной, а обломки дронов упали на 21 жилой дом. Кроме того, повреждения получили четыре предприятия. В результате атаки ВСУ погиб восьмилетний ребёнок, ещё восемь человек получили ранения.

Что произошло ночью в Новороссийске, Анапе и Геленджике, Life.ru подробно разобрал здесь.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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