При атаке дронов на Новороссийск повреждена школа
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Здание школы получило повреждения во время ночной атаки беспилотников на Новороссийск. Об этом сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
Алтухов в беседе с ТАСС расценил произошедшее как свидетельство преднамеренных ударов Киева по гражданской инфраструктуре.
Ранее Life.ru сообщал, что ночью 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. В городе из-за удара БПЛА произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной, а обломки дронов упали на 21 жилой дом. Кроме того, повреждения получили четыре предприятия. В результате атаки ВСУ погиб восьмилетний ребёнок, ещё восемь человек получили ранения.
Что произошло ночью в Новороссийске, Анапе и Геленджике, Life.ru подробно разобрал здесь.
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