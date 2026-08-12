При атаке дронов на Новороссийск повреждена школа

Здание школы получило повреждения во время ночной атаки беспилотников на Новороссийск. Об этом сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Алтухов в беседе с ТАСС расценил произошедшее как свидетельство преднамеренных ударов Киева по гражданской инфраструктуре.

Что произошло ночью в Новороссийске, Анапе и Геленджике, Life.ru подробно разобрал здесь.