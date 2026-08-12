Восьмилетний ребёнок погиб при атаке ВСУ на Новороссийск

В Новороссийске в результате атаки погиб восьмилетний ребёнок. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ещё восемь человек получили ранения, среди них один ребёнок. Всех пострадавших госпитализировали.

Кондратьев выразил глубокие соболезнования родителям погибшего ребёнка и поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать необходимую помощь его родным.

Ранее в Курске открыли мурал пятилетнему Анатолию Минашкину, погибшему год назад при атаке украинского беспилотника. Напомним, 8 июля 2025 года, украинские нацисты нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске. Пятилетний Толя скончался от травм по пути в столичную клинику. Он спас от обломков маму.

Подробнее о том, что произошло в Новороссийске 12 августа 2026 года, читайте в большом материале Life.ru.