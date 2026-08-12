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12 августа, 04:31

Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом в Новороссийске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обломки вражеских беспилотников упали на 21 жилой дом в Новороссийске, среди которых есть многоквартирные. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также пострадали четыре предприятия. На местах работают оперативные и специальные службы.

«В ближайшее время к оценке последствий атаки БПЛА приступит муниципальная комиссия. Развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек», — написал глава Кубани в телеграм-канале.

В Новороссийске развернули ПВР и остановили общественный транспорт после атаки БПЛА
В Новороссийске развернули ПВР и остановили общественный транспорт после атаки БПЛА

Ранее в Новороссийске перекрыли проезд в сторону Геленджика на фоне атаки украинских беспилотников. Также было ограничено движение из Кабардинки в направлении Новороссийска.

Все подробности атаки БПЛА на Новороссийск и Краснодарский край собраны в нашем обновляемом материале.

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Юния Ларсон
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