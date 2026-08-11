В Курске открыли мурал пятилетнему Толику Минашкину, погибшему при атаке ВСУ

В Курске открыли мурал пятилетнему Анатолию Минашкину, погибшему год назад при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В Курске открыли мурал пятилетнему Толику Минашкину. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Трагедия произошла 8 июля 2025 года — БПЛА ударил по городскому пляжу. Тогда погибли четверо: сотрудник Росгвардии, двое прохожих и маленький Толик. Мама мальчика, Полина Дмитриевна, не смогла приехать на открытие, но подключилась по видеосвязи. Она поблагодарила за память о сыне.

«Сегодня же у входа на пляж, где произошла прошлогодняя трагедия, установили памятный камень — с именами жертв ВСУ. Все, кто погиб тогда, ушли как герои. Это больно, но это доказательство того, каким огромным мужеством обладают наши люди. Даже те, кому всего пять лет», — отметил Хинштейн.

Напомним, во вторник, 8 июля 2025 года, украинские военные нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске. Жертвами атаки стали четыре человека, в том числе один ребёнок, ранения получили более десяти человек. Пятилетний Толя скончался от травм по пути в столичную клинику. Он спас от обломков маму.