Зеленский похвалился ударами дронов «Паляница» и ракет «Нептун» по Новороссийску, где погиб ребёнок
Зеленский: ВСУ били по Новороссийску дронами «Паляница» и ракетами «Нептун»
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Украина ударила по Новороссийску реактивными дронами «Паляница», ракетами «Нептун» и морскими беспилотниками. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя атаку, в результате которой погиб ребёнок.
Он назвал это «уникальной операцией».
Ранее Life.ru сообщал, что ночью 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. В результате погиб восьмилетний ребёнок, ещё 19 человек получили ранения. Из-за удара БПЛА рухнул надземный путепровод, обломки дронов повредили 21 жилой дом, школу и здания четырёх предприятий, в том числе зерновой терминал.
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