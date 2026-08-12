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12 августа, 09:51
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Зеленский похвалился ударами дронов «Паляница» и ракет «Нептун» по Новороссийску, где погиб ребёнок

Зеленский: ВСУ били по Новороссийску дронами «Паляница» и ракетами «Нептун»

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина ударила по Новороссийску реактивными дронами «Паляница», ракетами «Нептун» и морскими беспилотниками. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя атаку, в результате которой погиб ребёнок.

Он назвал это «уникальной операцией».

Атака БПЛА на Новороссийск 12 августа 2026 года: погибшие, разрушения и что происходит в городе сейчас
Атака БПЛА на Новороссийск 12 августа 2026 года: погибшие, разрушения и что происходит в городе сейчас

Ранее Life.ru сообщал, что ночью 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. В результате погиб восьмилетний ребёнок, ещё 19 человек получили ранения. Из-за удара БПЛА рухнул надземный путепровод, обломки дронов повредили 21 жилой дом, школу и здания четырёх предприятий, в том числе зерновой терминал.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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