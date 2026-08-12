Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал проявлением взращенного неонацизма восторг украинских пользователей соцсетей от последствий атаки на Новороссийск. Об этом дипломат написал в своём Telegram-канале.

По словам Мирошника, в украинских пабликах под рубрикой «из приятного» распространяются кадры повреждённых гражданских объектов. На опубликованных материалах, как отметил дипломат, видны жилые дома, автомобильные стоянки и коммерческие здания.

«Нацистское сообщество восхищается убийством мирных жителей и разрушением гражданских объектов», — заявил Мирошник, охарактеризовав подобную реакцию как свидетельство неонацизма.

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