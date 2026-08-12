Мирошник назвал неонацизмом восторг украинцев от атаки на Новороссийск
Родион Мирошник. Обложка © МИД РФ
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал проявлением взращенного неонацизма восторг украинских пользователей соцсетей от последствий атаки на Новороссийск. Об этом дипломат написал в своём Telegram-канале.
По словам Мирошника, в украинских пабликах под рубрикой «из приятного» распространяются кадры повреждённых гражданских объектов. На опубликованных материалах, как отметил дипломат, видны жилые дома, автомобильные стоянки и коммерческие здания.
«Нацистское сообщество восхищается убийством мирных жителей и разрушением гражданских объектов», — заявил Мирошник, охарактеризовав подобную реакцию как свидетельство неонацизма.
Напомним, ночью 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой погиб восьмилетний ребёнок и 19 человек пострадали. Удар БПЛА привёл к обрушению надземного путепровода, а обломки повредили 21 жилой дом, школу и здания четырёх предприятий, включая зерновой терминал. Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил, что Украина использовала реактивные дроны «Паляница», ракеты «Нептун» и морские беспилотники.
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