Двенадцать человек госпитализированы в Новороссийске после атаки ВСУ

В больницах Новороссийска (Краснодарский край) проходят лечение 12 человек, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Такие оперативные данные привел помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его, все пострадавшие получают необходимую помощь в полном объёме. Медики продолжают оказывать весь комплекс необходимых процедур.

Врачи оценивают состояние двоих госпитализированных как тяжелое. Для них запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России.

Еще семь человек, уточнил помощник министра, обратились за амбулаторной помощью. Им назначено лечение, госпитализация не потребовалась.

Информация о произошедшем и количестве раненых продолжает уточняться. На месте работают все оперативные службы.

Напомним, в ночь на 12 августа Новороссийск пережил массированную атаку дронов. Из-за удара БПЛА обрушился надземный путепровод на улице Магистральной. Также обломки дронов упали на 21 жилой дом и четыре предприятия. В результате атаки ВСУ погиб восьмилетний ребёнок.

Актуальная информация о погибших и пострадавших при атаке на Новороссийск обновляется здесь.