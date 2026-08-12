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12 августа, 14:53

Около 60 жилых домов повреждены при атаке ВСУ на Новороссийск

Обложка © ТАСС /Максим Чурусов

Обложка © ТАСС /Максим Чурусов

Около 60 жилых домов получили повреждения в результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск. Обновлённые данные сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 августа.

По его словам, именно на Новороссийск пришлась большая часть ударов. Комиссии уже приступили к обследованию пострадавших зданий и оценке ущерба. Часть жителей повреждённых домов временно разместили в гостиницах, другие остановились у родственников. В пунктах временного размещения людей к настоящему моменту не осталось.

Работа по оценке последствий атаки и восстановлению повреждённых объектов продолжается.

В Новороссийске введён режим ЧС после ночной атаки ВСУ
В Новороссийске введён режим ЧС после ночной атаки ВСУ

Напомним, ночью 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой погиб восьмилетний ребёнок и 12 человек пострадали. Удар БПЛА привёл к обрушению надземного путепровода, обломками повреждены школа и четыре предприятия, включая зерновой терминал. Владимир Зеленский заявил, что по городу наносились удары дронами «Паляница» и ракетами «Нептун». Все подробности Life.ru собирал в отдельном материале.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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