Около 60 жилых домов повреждены при атаке ВСУ на Новороссийск

По его словам, именно на Новороссийск пришлась большая часть ударов. Комиссии уже приступили к обследованию пострадавших зданий и оценке ущерба. Часть жителей повреждённых домов временно разместили в гостиницах, другие остановились у родственников. В пунктах временного размещения людей к настоящему моменту не осталось.