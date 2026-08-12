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12 августа, 13:33

Число пострадавших при атаке Украины на Краснодарский край выросло до 24

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших после массированной ночной атаки беспилотников на Краснодарский край выросло как минимум до 24 человек, погибли трое, в том числе восьмилетний ребёнок. Обновлённые данные сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, 12 пострадавших госпитализированы. Двое — взрослый и ребёнок — находятся в тяжёлом состоянии. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно.

«Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребёнок. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких, выражаю искренние соболезнования», — написал Кондратьев.

Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в Новороссийске, где повреждено около 60 жилых домов. В Геленджике пострадали порядка 20 зданий, три из них разрушены полностью. Повреждения также выявлены в Анапе и Темрюкском районе.

Власти начали оценивать ущерб и расселять людей, оставшихся без жилья. Губернатор поручил ускорить восстановление документов, ремонт домов и оформление положенных выплат.

В Новороссийске введён режим ЧС после ночной атаки ВСУ
В Новороссийске введён режим ЧС после ночной атаки ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. В результате удара обрушился надземный путепровод, а обломки БПЛА повредили 21 жилой дом, школу и здания четырёх предприятий, включая зерновой терминал. Позднее Владимир Зеленский заявил об ударах по Новороссийску с применением дронов «Паляница» и ракет «Нептун».

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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