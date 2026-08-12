Число пострадавших при атаке Украины на Краснодарский край выросло до 24

Число пострадавших после массированной ночной атаки беспилотников на Краснодарский край выросло как минимум до 24 человек, погибли трое, в том числе восьмилетний ребёнок. Обновлённые данные сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, 12 пострадавших госпитализированы. Двое — взрослый и ребёнок — находятся в тяжёлом состоянии. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно.

«Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребёнок. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких, выражаю искренние соболезнования», — написал Кондратьев.

Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в Новороссийске, где повреждено около 60 жилых домов. В Геленджике пострадали порядка 20 зданий, три из них разрушены полностью. Повреждения также выявлены в Анапе и Темрюкском районе.

Власти начали оценивать ущерб и расселять людей, оставшихся без жилья. Губернатор поручил ускорить восстановление документов, ремонт домов и оформление положенных выплат.