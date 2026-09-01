В результате атаки ВСУ в Запорожской области повреждена линия электропередачи
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Линия электропередачи, расположенная на территории Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, была повреждена в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Информация об этом опубликована в канале администрации округа в «Максе».
«В результате удара БПЛА квадрокоптерного типа по территории частного домовладения, пострадала теплица. Артиллерийский обстрел стал причиной повреждения линии электропередач осколками. Атака БПЛА квадрокоптерного типа была направлена на припаркованный автомобиль «ВАЗ-21124», в результате чего транспортное средство получило механические повреждения», — уточнила пресс-служба администрации округа.
Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.
Ранее трое мужчин получили акубаротравмы во время атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Шебекино Белгородской области. Двое из них находились в грузовых автомобилях, ещё один обратился за помощью после взрыва FPV-дрона на дороге. Двух пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи их оставили на амбулаторном лечении. Ещё один мужчина самостоятельно пришёл в Шебекинскую ЦРБ и вскоре был отпущен домой.
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