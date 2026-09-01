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Регион
Опубликовано 1 сентября, 19:27

Украинский БПЛА атаковал пожарных во время тушения поля в ЛНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автоцистерну подразделения МЧС России, которое участвовало в ликвидации пожара на территории ЛНР. Это следует из заявления регионального управления МЧС, опубликованного на платформе «Макс».

«Сегодня на линию 101 Северодонецка поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории. По прибытии пожарных установлено, что происходит горение сухой травы на площади 400 квадратных метров. В ходе тушения произошла атака противника — беспилотник нанёс удар по автоцистерне подразделения МЧС России», — сказано в заявлении ведомства.

Как подчеркнули в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Личный состав был оперативно выведен из-под обстрела.

Оперштаб: При атаке БПЛА на Белгородский округ погиб человек
Оперштаб: При атаке БПЛА на Белгородский округ погиб человек

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате ударов украинских БПЛА по территории республики и детонации взрывоопасных предметов в течение дня пострадали три мирных жителя. В Волновахе тяжёлые ранения получила женщина 1959 года рождения, в Бугасе пострадал мужчина 1957 года рождения. Мужчина 1990 года рождения пострадал в Горловке из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. В результате ударов ВСУ также пострадали два жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.

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Виталий Приходько
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