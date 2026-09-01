Три мирных жителя ДНР пострадали 1 сентября из-за атак БПЛА ВСУ и детонации ВОП

Три мирных жителя ДНР пострадали сегодня в результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и детонации взрывоопасных предметов. В Волновахе тяжёлые ранения получила женщина 1959 года рождения, в Бугасе пострадал мужчина 1957 года рождения. Мужчина 1990 года рождения пострадал в Горловке из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал он в своём телеграм-канале.

Повреждения зафиксированы в трёх округах: в Горловском городском округе, а также в Волновахском и Мангушском муниципальных округах. В результате ударов ВСУ пострадали два жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в посёлке Октябрьский Белгородского округа. FPV-дрон атаковал машину, водитель скончался от ранений прямо на месте. Его жена получила ожоги и осколочные ранения лица, рук и ног. Женщину увезли в местную больницу. Автомобиль полностью выгорел. Пока медики оказывали помощь на месте, произошёл ещё один удар — дрон повредил служебную машину скорой помощи.