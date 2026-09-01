Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО Минобороны России уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам Собянина, после падения обломков на местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

Информация о возможных последствиях атаки и повреждениях уточняется.

Ранее сообщалось, что над девятью районами Ростовской области сбили около 40 беспилотников ВСУ за ночь. Под удар попали Каменский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонской, Боковский, Кашарский и Милютинский районы.