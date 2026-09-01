Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 16:45

Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Средства ПВО Минобороны России уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам Собянина, после падения обломков на местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

Информация о возможных последствиях атаки и повреждениях уточняется.

Оперштаб: При атаке БПЛА на Белгородский округ погиб человек
Оперштаб: При атаке БПЛА на Белгородский округ погиб человек

Ранее сообщалось, что над девятью районами Ростовской области сбили около 40 беспилотников ВСУ за ночь. Под удар попали Каменский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонской, Боковский, Кашарский и Милютинский районы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar