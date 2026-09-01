Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА, летевших на Москву
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Средства ПВО Минобороны России уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».
По словам Собянина, после падения обломков на местах происшествий работают специалисты экстренных служб.
Информация о возможных последствиях атаки и повреждениях уточняется.
Ранее сообщалось, что над девятью районами Ростовской области сбили около 40 беспилотников ВСУ за ночь. Под удар попали Каменский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонской, Боковский, Кашарский и Милютинский районы.
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