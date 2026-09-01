Над девятью районами Ростовской области сбили около 40 беспилотников ВСУ за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Около четырёх десятков воздушных целей были уничтожены в девяти районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Под удар попали Каменский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонской, Боковский, Кашарский и Милютинский районы.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырёх десятков БПЛА в 9 районах области», – сообщил глава региона.

После падения обломков в Тарасовском районе произошло возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Ещё один очаг возгорания возник в Шолоховском районе – загорелся участок леса площадью 0,1 гектара. Спасатели локализовали пожар, угрозы для жителей не возникло.

Сейчас специалисты продолжают оценивать последствия атаки и уточнять детали произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что после атаки беспилотников на Ленинградскую область произошло возгорание в портовой зоне Усть-Луги. Повреждения зафиксировали на территории объекта, а экстренные службы сразу приступили к ликвидации последствий. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что специалисты продолжают оценивать ущерб. Воздушная угроза была снята после завершения работы сил ПВО.