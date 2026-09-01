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Регион
Опубликовано 1 сентября, 02:23

В порту Усть-Луги вспыхнул пожар после атаки БПЛА на Ленобласть

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В портовой зоне Усть-Луги зафиксировали повреждения после атаки беспилотников. На территории возникло возгорание. Экстренные службы уже работают на месте, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание», — указал губернатор.

По его словам, российские силы продолжают отражать атаку БПЛА. Специалисты сейчас уточняют информацию о последствиях произошедшего.

Атаку БПЛА отражают в Самарской области, повреждены гражданские объекты
Атаку БПЛА отражают в Самарской области, повреждены гражданские объекты

Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области сбили 44 беспилотника. Тогда глава региона также отметил, что боевая работа по воздушным целям продолжается. Данные о масштабах повреждений и других возможных последствиях пока уточняются.

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Лия Мурадьян
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