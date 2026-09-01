В порту Усть-Луги вспыхнул пожар после атаки БПЛА на Ленобласть

В портовой зоне Усть-Луги зафиксировали повреждения после атаки беспилотников. На территории возникло возгорание. Экстренные службы уже работают на месте, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание», — указал губернатор.

По его словам, российские силы продолжают отражать атаку БПЛА. Специалисты сейчас уточняют информацию о последствиях произошедшего.

Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области сбили 44 беспилотника. Тогда глава региона также отметил, что боевая работа по воздушным целям продолжается. Данные о масштабах повреждений и других возможных последствиях пока уточняются.