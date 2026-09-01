Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 02:02

Атаку БПЛА отражают в Самарской области, повреждены гражданские объекты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы Минобороны России отражают атаку беспилотников в Самарской области. После удара зафиксировали повреждения на гражданских объектах. По предварительной информации, погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев утром 1 сентября.

«На данный момент есть повреждения на гражданских объектах. По предварительным данным, погибших нет», — проинформировал он.

Федорищев уточнил, что в регионе работают подразделения Минобороны России и мобильные огневые группы. Защитники продолжают отражать атаку беспилотников.

Дрозденко сообщил об уничтожении 44 БПЛА над Ленобластью
Дрозденко сообщил об уничтожении 44 БПЛА над Ленобластью

Перед этим российские военные сбили 17 украинских дронов на подлёте к Москве. Два беспилотника уничтожили над подмосковной Истрой, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar