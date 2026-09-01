Атаку БПЛА отражают в Самарской области, повреждены гражданские объекты

Силы Минобороны России отражают атаку беспилотников в Самарской области. После удара зафиксировали повреждения на гражданских объектах. По предварительной информации, погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев утром 1 сентября.

«На данный момент есть повреждения на гражданских объектах. По предварительным данным, погибших нет», — проинформировал он.

Федорищев уточнил, что в регионе работают подразделения Минобороны России и мобильные огневые группы. Защитники продолжают отражать атаку беспилотников.

Перед этим российские военные сбили 17 украинских дронов на подлёте к Москве. Два беспилотника уничтожили над подмосковной Истрой, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.