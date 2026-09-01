Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 00:55

ПВО уничтожила ещё пять БПЛА, летевших на Москву 1 сентября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё пять беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Два дрона были сбиты над подмосковной Истрой, уточнила глава округа Татьяна Витушева. По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Пулково и ещё 11 аэропортах России ограничили полёты
В Пулково и ещё 11 аэропортах России ограничили полёты

Ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении 12 БПЛА. Таким образом, с начала суток 1 сентября ПВО сбила уже 17 беспилотников, летевших в сторону столицы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar