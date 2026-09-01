ПВО уничтожила ещё пять БПЛА, летевших на Москву 1 сентября

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё пять беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Два дрона были сбиты над подмосковной Истрой, уточнила глава округа Татьяна Витушева. По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении 12 БПЛА. Таким образом, с начала суток 1 сентября ПВО сбила уже 17 беспилотников, летевших в сторону столицы.