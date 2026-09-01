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Опубликовано 1 сентября, 01:42

Дрозденко сообщил об уничтожении 44 БПЛА над Ленобластью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников на Ленинградскую область. К утру 1 сентября военные уничтожили 44 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«На данный момент в Ленинградской области сбито 44 БПЛА противника», – указал он утром 1 сентября.

Глава Ленинградской области добавил, что специалисты продолжают работать по воздушным целям. Информации о возможных последствиях падения обломков и повреждениях на земле пока нет.

ПВО уничтожила ещё пять БПЛА, летевших на Москву 1 сентября
ПВО уничтожила ещё пять БПЛА, летевших на Москву 1 сентября

Ранее Life.ru писал, что ночью 1 сентября ограничения на полёты ввели в 12 российских аэропортах. Временные меры затронули крупные воздушные гавани, в том числе Пулково в Санкт-Петербурге, однако позднее авиагавань была открыта.

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Лия Мурадьян
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