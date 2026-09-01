Дрозденко сообщил об уничтожении 44 БПЛА над Ленобластью

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников на Ленинградскую область. К утру 1 сентября военные уничтожили 44 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«На данный момент в Ленинградской области сбито 44 БПЛА противника», – указал он утром 1 сентября.

Глава Ленинградской области добавил, что специалисты продолжают работать по воздушным целям. Информации о возможных последствиях падения обломков и повреждениях на земле пока нет.

Ранее Life.ru писал, что ночью 1 сентября ограничения на полёты ввели в 12 российских аэропортах. Временные меры затронули крупные воздушные гавани, в том числе Пулково в Санкт-Петербурге, однако позднее авиагавань была открыта.