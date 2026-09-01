Оперштаб: При атаке БПЛА на Белгородский округ погиб человек

Мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в посёлке Октябрьский Белгородского округа. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, FPV-дрон атаковал машину, водитель скончался от ранений прямо на месте. Его жена получила ожоги и осколочные ранения лица, рук и ног. Женщину увезли в местную больницу. Автомобиль полностью выгорел.

Пока медики оказывали помощь на месте, произошёл ещё один удар — дрон повредил служебную машину скорой помощи.

Также в посёлке от взрывов других беспилотников пострадали остекление жилого дома, коммерческое здание и ещё один автомобиль.

Ранее Life.ru рассказывал, что в селе Красный Октябрь того же округа FPV-дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Ранения получили три человека. У мужчины и женщины врачи зафиксировали осколочные ранения ног, ещё у одного пострадавшего — ранение спины. Всех доставили в Октябрьскую центральную районную больницу, после чего планировали перевести в городскую больницу.