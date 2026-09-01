Три человека пострадали при детонации FPV-дрона под Белгородом

Три человека получили ранения при детонации FPV-дрона ВСУ возле коммерческого объекта в селе Красный Октябрь Белгородского округа. Данную информацию передал региональный оперштаб.

«В Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон сдетонировал возле коммерческого объекта. Мужчина и женщина получили осколочные ранения ног, ещё у одного пострадавшего — осколочное ранение спины», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».

Всех троих бригады скорой помощи доставили в Октябрьскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи раненых планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

Напомним, сегодня стало известно, что в Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ. После ракетного обстрела Белгорода госпитализировали двух мужчин с множественными осколочными ранениями. В Ракитянском округе беспилотник ударил по автомобилю на трассе Ракитное — Пролетарский. Пострадавший самостоятельно добрался до больницы с осколочными ранениями грудной клетки и руки. В селе Купино Шебекинского округа FPV-дрон атаковал машину. Водитель получил осколочные ранения голени и головы, его доставили в районную больницу.