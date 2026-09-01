Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 09:13

Три человека пострадали при детонации FPV-дрона под Белгородом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три человека получили ранения при детонации FPV-дрона ВСУ возле коммерческого объекта в селе Красный Октябрь Белгородского округа. Данную информацию передал региональный оперштаб.

«В Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон сдетонировал возле коммерческого объекта. Мужчина и женщина получили осколочные ранения ног, ещё у одного пострадавшего — осколочное ранение спины», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».

Всех троих бригады скорой помощи доставили в Октябрьскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи раненых планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

Один мирный житель погиб в результате удара БПЛА ВСУ по Валуйкам, трое ранены
Один мирный житель погиб в результате удара БПЛА ВСУ по Валуйкам, трое ранены

Напомним, сегодня стало известно, что в Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ. После ракетного обстрела Белгорода госпитализировали двух мужчин с множественными осколочными ранениями. В Ракитянском округе беспилотник ударил по автомобилю на трассе Ракитное — Пролетарский. Пострадавший самостоятельно добрался до больницы с осколочными ранениями грудной клетки и руки. В селе Купино Шебекинского округа FPV-дрон атаковал машину. Водитель получил осколочные ранения голени и головы, его доставили в районную больницу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar