Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ на Белгород и несколько районов области. Двоих мужчин госпитализируют после ракетного обстрела областного центра, сообщили в региональном оперштабе.

У обоих пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в городскую больницу.

Ещё один мужчина пострадал в Ракитянском округе, где беспилотник ударил по автомобилю на трассе Ракитное — Пролетарский. С осколочными ранениями грудной клетки и руки он самостоятельно обратился в больницу. После оказания помощи его переведут в Белгород.

В селе Купино Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения голени и головы, его доставили в районную больницу.

Повреждения после атак зафиксированы также в Шебекино, Бобраве, Маломихайловке, Красном Октябре, Солоти, Грайвороне и Красной Яруге. Повреждены автомобили, частные дома, коммерческий объект, автобусы и складские помещения предприятия.

Ранее Life.ru сообщал, что семь мирных жителей, включая двух подростков, пострадали при серии атак беспилотников на Белгородскую область. Удары пришлись по нескольким населённым пунктам региона.