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Регион
29 августа, 13:59

Пятеро взрослых и двое подростков ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семь мирных жителей, среди которых двое подростков, пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В селе Долгое Валуйского округа при детонации дрона ВСУ осколочные ранения получили трое мужчин. В посёлке Разумное вражеский БПЛА ударил по коммерческому объекту. Подростки 13 и 15 лет получили осколочные ранения ног, ещё один мужчина — лица. На месте атаки повреждены навес, оборудование и три автомобиля. Одна из машин загорелась, однако пожар удалось потушить.

Ещё один мужчина пострадал при взрыве FPV-дрона во дворе частного дома в Октябрьском. У него диагностировали переломы плеча и предплечья, а также осколочные ранения руки. В посёлке повреждены грузовик и три легковых автомобиля.

В Отрадовке и Красной Яруге удары пришлись по частным домовладениям. Осколками посекло окна и заборы, также повреждена машина.

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Ранее Life.ru сообщал, что при атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека, включая 17-летнюю девушку. Её автомобиль подвергся удару FPV-дрона в селе Бессоновка.

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Татьяна Миссуми
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