Минобороны доложило об отражении атаки 313 БПЛА на регионы России за ночь

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей. Также воздушные цели сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном. Часть аппаратов уничтожили над акваториями Азовского и Чёрного морей.