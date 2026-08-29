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Регион
29 августа, 05:39

Минобороны доложило об отражении атаки 313 БПЛА на регионы России за ночь

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей. Также воздушные цели сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном. Часть аппаратов уничтожили над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали семь человек
В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали семь человек

Накануне, 28 августа, российские силы ПВО за ночь уничтожили 512 украинских БПЛА над регионами страны и Чёрным морем.

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Андрей Бражников
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