Минобороны доложило об отражении атаки 313 БПЛА на регионы России за ночь
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей. Также воздушные цели сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном. Часть аппаратов уничтожили над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Накануне, 28 августа, российские силы ПВО за ночь уничтожили 512 украинских БПЛА над регионами страны и Чёрным морем.
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