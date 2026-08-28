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Регион
28 августа, 06:31

Атака отбита: Силы ПВО уничтожили полтысячи «птичек» за несколько часов

Минобороны сообщило о массированной атаке 512 БПЛА на регионы России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны России сообщило о масштабной ночной атаке на российские территории. Согласно сводке ведомства, с восьми вечера 27 августа до половины девятого утра 28 августа дежурные силы ПВО отразили налёт беспилотной авиации.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в сообщении.

Удар оказался чрезвычайно широким по географии. Под прицелом оказались ряд субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую и Московскую области. Также вражеские аппараты ликвидировали в Краснодарском крае, Крыму и над Чёрным морем.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Севастополь повреждены пятиэтажный жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей. Беспилотник попал в подъезд дома на улице Героев Подводников, где в одной из квартир произошёл пожар, жителей эвакуировали.

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Оксана Попова
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