Атака отбита: Силы ПВО уничтожили полтысячи «птичек» за несколько часов

Министерство обороны России сообщило о масштабной ночной атаке на российские территории. Согласно сводке ведомства, с восьми вечера 27 августа до половины девятого утра 28 августа дежурные силы ПВО отразили налёт беспилотной авиации.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в сообщении.

Удар оказался чрезвычайно широким по географии. Под прицелом оказались ряд субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую и Московскую области. Также вражеские аппараты ликвидировали в Краснодарском крае, Крыму и над Чёрным морем.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Севастополь повреждены пятиэтажный жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей. Беспилотник попал в подъезд дома на улице Героев Подводников, где в одной из квартир произошёл пожар, жителей эвакуировали.