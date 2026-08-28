Украинский БПЛА атаковал Павловский Посад, повреждены «Магнит» и поликлинника

Утром 28 августа БПЛА ВСУ атаковали инфраструктуру подмосковного города Павловский Посад. Дрон попал в местный торговый объект сети «Магнит», также повреждена поликлиника. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьёв.

Взрывная волна затронула находящуюся поблизости поликлинику. Во взрослом корпусе выбиты 46 окон, существенные разрушения зафиксированы в двух кабинетах. Детское отделение учреждения не пострадало.

Несмотря на инцидент, медучреждение продолжает оказывать помощь гражданам в обычном формате. Временно приостановил деятельность лишь кабинет физиотерапии.

Сейчас на площадке работают экстренные службы и профильные специалисты. Проводится уборка помещений, а также фиксация нанесенного ущерба.

Власти намерены оперативно заменить выбитые стекла и восстановить конструктивные элементы здания.

«Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок», — заявил губернатор Андрей Воробьев, добавив, что последствия атаки должны минимально отразиться на врачах и пациентах.

До этого ВСУ атаковали Подмосковье 18 августа. Атака беспилотников привела сразу к нескольким пожарам и повреждениям в Подмосковье. Последствия зафиксировали в Павловском Посаде, Ногинске, Коломне, Котельниках, Электростали и Раменском округе.