В Подмосковье после атаки 150 БПЛА загорелись склад Wildberries и кровля дома

Ночная атака беспилотников привела сразу к нескольким пожарам и повреждениям в Подмосковье. Последствия зафиксировали в Павловском Посаде, Ногинске, Коломне, Котельниках, Электростали и Раменском округе, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

Самые серьёзные повреждения пришлись на жилые объекты. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в Павловском Посаде огонь охватил крышу многоэтажки. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет.

Под Ногинском загорелся склад Wildberries. В RWB сообщили, что обломки повредили стену здания, однако товар удалось сохранить, а пожар быстро локализовали.

В Коломне огонь возник в торговом павильоне возле ТЦ «Глобус». В центре города также пострадали здание ЗАГСа, магазин и окна жилого дома.

Отдельные повреждения зафиксировали в Ногинске, Котельниках, Электростали и Раменском округе. Там пострадали гостевой дом, строящийся ЖК, автомобиль, трансформаторная подстанция и частное жильё.

Напомним, в ночь на 18 августа в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, 180 из них уничтожили непосредственно в регионе.Беспилотники перехватывали над 13 областями России, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Часть дронов уничтожили над Чёрным и Азовским морями. На местах падения обломков работали экстренные службы.