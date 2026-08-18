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18 августа, 05:20

Подавленный дрон рухнул на ЛЭП под Пензой и оставил без света часть района

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Беспилотник повредил линию электропередачи после падения в Нижнеломовском районе Пензенской области. Никто не пострадал, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, утром работу дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы. При падении аппарат задел энергетическую инфраструктуру. Кроме того, в постройках на территории трёх домовладений выбило окна. На месте работают экстренные службы.

Энергетики приступили к восстановлению нарушенного электроснабжения. Глава региона не уточнил, сколько жителей временно осталось без света.

Мельниченко также призвал не приближаться к найденным обломкам и не трогать их. При обнаружении таких фрагментов необходимо звонить по номеру 112.

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Ранее в Пензенской области произошёл похожий эпизод: обломки сбитого беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Тогда также обошлось без пострадавших.

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Андрей Бражников
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