Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 04:17

Мельниченко: БПЛА повредил ЛЭП и недострой в Пензенской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утром 1 июля в Пензенской области силами противовоздушной обороны Минобороны России был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, обломки дрона упали на недостроенное здание и повредили линии электропередачи.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, которые устраняют последствия падения.

«Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Напоминаю о запрете на фото- и видеосъемку полёта и падения беспилотника. А также об опасности, которую представляют его обломки. Заниматься ими должны исключительно специалисты», – написал глава региона.

Губернатор также предупредил, что в Пензенской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Он призвал жителей быть бдительными, беречь себя и близких и немедленно сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы.

Ещё в пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полёты
Ещё в пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью силы ПВО отразили воздушную атаку в четырёх районах Ростовской области – Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Губернатор Юрий Слюсарь предупредил, что опасность атак сохраняется.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar