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Регион
1 июля, 04:06

В Ростовской области отражена ночная атака БПЛА в четырёх районах

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотные летательные аппараты врага были уничтожены в четырёх районах.

«БПЛА уничтожены в четырёх районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – написал глава региона.

Слюсарь также предупредил, что опасность атак беспилотников в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали сохранять бдительность и сообщать о подозрительных находках в экстренные службы.

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Ранее Life.ru писал, что в девяти аэропортах России были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Меры коснулись ключевых воздушных гаваней Поволжья и Урала.

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Юния Ларсон
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