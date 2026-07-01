В Ростовской области отражена ночная атака БПЛА в четырёх районах

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотные летательные аппараты врага были уничтожены в четырёх районах.

«БПЛА уничтожены в четырёх районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – написал глава региона.

Слюсарь также предупредил, что опасность атак беспилотников в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали сохранять бдительность и сообщать о подозрительных находках в экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что в девяти аэропортах России были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Меры коснулись ключевых воздушных гаваней Поволжья и Урала.