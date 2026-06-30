Обломки БПЛА упали на многоэтажный дом в Краснодаре

В Прикубанском округе Краснодара обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу многоэтажного жилого дома, выбиты окна в двух квартирах. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов, передаёт оперштаб.

«‎Обнаружены обломки БПЛА. Пострадавших нет. В двух квартирах повреждены стеклопакеты», — уточнил градоначальник. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. На месте происшествия уже работают оперативные и специальные службы. Мэр города напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 30 июня в Егорьевске в результате атаки 60 дронов ВСУ на столичный регион погиб шестимесячный младенец. Ребёнок находился в доме, загоревшемся после падения беспилотника. Двух взрослых и ещё одного ребёнка спасли.