В Карасунском округе Краснодара нашли обломки БПЛА
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В Карасунском округе Краснодара нашли обломки беспилотника, пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
«В двух квартирах повреждены стеклопакеты. На месте работают специальные и оперативные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее Минобороны отчитывалось о работе ПВО минувшей ночью. Сбито 419 беспилотников самолётного типа, в том чилсе над Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областями.
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