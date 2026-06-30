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Регион
30 июня, 10:08

В Карасунском округе Краснодара нашли обломки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoiX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoiX

В Карасунском округе Краснодара нашли обломки беспилотника, пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

«В двух квартирах повреждены стеклопакеты. На месте работают специальные и оперативные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее Минобороны отчитывалось о работе ПВО минувшей ночью. Сбито 419 беспилотников самолётного типа, в том чилсе над Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областями.

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Матвей Константинов
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