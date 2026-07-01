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1 июля, 03:21

Ещё в пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ещё в пяти аэропортах России введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Речь идёт о воздушных гаванях Ульяновска (Баратаевка), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Уфы.

Меры введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Пассажирский самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Нью-Йорка
Пассажирский самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Нью-Йорка

Ранее ограничения ввели в воздушных гаванях Саратова (Гагарин), Пензы, Самары (Курумоч) и Калуги (Грабцево). Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за официальной информацией и уточнять статус рейсов.

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Артём Гапоненко
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