Ещё в пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

Ещё в пяти аэропортах России введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Речь идёт о воздушных гаванях Ульяновска (Баратаевка), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Уфы.

Меры введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Ранее ограничения ввели в воздушных гаванях Саратова (Гагарин), Пензы, Самары (Курумоч) и Калуги (Грабцево). Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за официальной информацией и уточнять статус рейсов.