Пассажирский самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Нью-Йорка
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Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue Airways сообщил о столкновении с беспилотником при заходе на посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Инцидент произошёл 29 июня, сообщает CNN.
Пилот рейса 948 сначала подтвердил готовность к посадке, но во время приземления столкнулся с дроном. Согласно расшифровке переговоров, удар пришёлся в зону прямо перед кабиной пилотов. Несмотря на инцидент, лайнер благополучно сел, а пассажиры покинули борт штатно.
В авиакомпании заявили, что после осмотра самолёта повреждений или следов столкновения обнаружено не было, однако судно вывели из эксплуатации для дополнительной проверки. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование обстоятельств происшествия.
Ранее в Пекине самолёт столкнулся с небоскрёбом CITIC Tower, в результате погиб пилот и 13 человек получили ранения. Все пострадавшие — люди, которые находились в момент ЧП в здании и рядом с ним. Воздушное судно компании Dongshi Shuangyue General Aviation вылетело из аэропорта Шифоси и должно было вернуться через 10 минут, но связь пропала в районе Пятой кольцевой дороги, после чего оно врезалось в самое высокое здание в Пекине — 528-метровую башню CITIC Group.
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