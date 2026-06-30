Пассажирский самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Нью-Йорка

Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue Airways сообщил о столкновении с беспилотником при заходе на посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Инцидент произошёл 29 июня, сообщает CNN.

Пилот рейса 948 сначала подтвердил готовность к посадке, но во время приземления столкнулся с дроном. Согласно расшифровке переговоров, удар пришёлся в зону прямо перед кабиной пилотов. Несмотря на инцидент, лайнер благополучно сел, а пассажиры покинули борт штатно.

В авиакомпании заявили, что после осмотра самолёта повреждений или следов столкновения обнаружено не было, однако судно вывели из эксплуатации для дополнительной проверки. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование обстоятельств происшествия.