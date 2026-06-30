Выкатывание самолёта S7 со взлётной полосы признали серьёзным авиаинцидентом

Росавиация признала выкатывание Boeing 737-800 авиакомпании S7 в Якутии серьёзным авиационным инцидентом. Расследованием займётся комиссия Межрегионального территориального управления Росавиации, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росавиация классифицировала выкатывание Boeing 737-800 как серьёзный авиационный инцидент. Его расследованием займётся комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации», — сказано в тексте.

Расследование будет проводиться в соответствии с правилами для авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России. Главная цель комиссии — установить причины инцидента и разработать меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Напомним, пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines, следовавший рейсом из Новосибирска в Мирный, после приземления выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту, предварительно, находилось 143 пассажира и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.