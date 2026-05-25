25 мая, 09:27

Самолёт совершил жёсткую посадку в Красноярском крае, есть пострадавшие

Обложка © Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Богучанском муниципальном округе Красноярского края два человекам пострадали в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта Аэропракт-22. Инцидент случился в районе населённого пункта Осиновый Мыс. Об этом сообщили региональное управление МЧС и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В 14:50 (10:50 мск) в Богучанском муниципальном округе в районе н. п. Осиновый Мыс совершило жёсткую посадку воздушное судно», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. Информация о типе воздушного судна, состоянии пострадавших и причинах случившегося уточняется. На месте работают спасатели и медики. Воздушное судно эксплуатируется ООО «Аэропром».

Ранее в Якутии самолёт Ан‑2 с восемью людьми на борту совершил аварийную посадку в лесу — судно вылетело из села Тёплый Ключ, но вскоре развернулось обратно, после чего связь с экипажем резко прервалась. Причиной происшествия стал отказ двигателя.

Анастасия Никонорова
