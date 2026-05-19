Третий круг над Ладогой: Два самолёта не могут сесть в аэропорту Пулково из-за БПЛА

Два самолёта авиакомпании Uzbekistan Airways, летевшие из Узбекистана в Санкт-Петербург, не могут приземлиться в Пулково из-за атаки беспилотников. Аэропорт был закрыт на приём и отправку рейсов.

Один борт кружит над Ладожским озером, недалеко от Шлиссельбурга. Самолёт UZB633, вылетевший из Ташкента, уже заходит на третий круг, следует из данных сервиса Flightradar24.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал о введении режима опасности из-за беспилотников. Жителей также предупредили, что скорость мобильного интернета может временно снизиться.