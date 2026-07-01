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1 июля, 02:39

В четырёх городах России ограничили приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в четырёх аэропортах России. Как сообщили в ведомстве, речь идёт о воздушных гаванях Саратова (Гагарин), Пензы, Самары (Курумоч) и Калуги (Грабцево). Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Информации о сроках снятия ограничений пока не поступало. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылетах на сайтах аэропортов и у авиаперевозчиков.

Пассажирский самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Нью-Йорка
Пассажирский самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Нью-Йорка

Напомним, что ограничения вводятся на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников на российские регионы. Ранее Life.ru писал, что в Прикубанском округе Краснодара обломки беспилотника упали на крышу многоэтажного дома, выбив окна в двух квартирах, пострадавших нет. На месте работали оперативные службы.

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