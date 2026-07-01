В четырёх городах России ограничили приём и выпуск самолётов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в четырёх аэропортах России. Как сообщили в ведомстве, речь идёт о воздушных гаванях Саратова (Гагарин), Пензы, Самары (Курумоч) и Калуги (Грабцево). Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Информации о сроках снятия ограничений пока не поступало. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылетах на сайтах аэропортов и у авиаперевозчиков.

Напомним, что ограничения вводятся на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников на российские регионы. Ранее Life.ru писал, что в Прикубанском округе Краснодара обломки беспилотника упали на крышу многоэтажного дома, выбив окна в двух квартирах, пострадавших нет. На месте работали оперативные службы.