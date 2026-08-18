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18 августа, 04:51

Два жилых дома пострадали из-за атаки БПЛА во Владимирской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два жилых дома получили повреждения в Киржаче Владимирской области после атаки беспилотника. Пострадавших среди жителей нет, сообщила глава администрации округа Елена Карпова.

По её словам, около 04:00 в результате удара БПЛА были выбиты окна в квартирах на улице Шелковиков. Эвакуация жильцов не потребовалась, угрозы для людей не возникло.

Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, они оценивают последствия произошедшего. Ситуация находится на контроле местной администрации.

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 августа 2026 года: пострадавшие, Коломна и отключения света
Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 августа 2026 года: пострадавшие, Коломна и отключения света

Ранее Life.ru писал, что при атаке украинских беспилотников на Подмосковье пострадали три человека, включая 10-летнюю девочку. Ребёнок получил осколочное ранение кисти после падения БПЛА на частный дом в Раменском округе, ещё два человека обратились за медицинской помощью.

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Юния Ларсон
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