Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 августа 2026 года: пострадавшие, Коломна и отключения света

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 августа: три пострадавших, последствия в Коломне, отключения света и последние данные властей.

В ночь на 18 августа Москва и Московская область подверглись масштабной атаке беспилотников. В Подмосковье пострадали три человека, среди них 10-летняя девочка. Повреждены жилые дома, автомобили, торговые объекты и энергетическая инфраструктура, а в ряде населённых пунктов возникли перебои с электричеством.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 17 августа до 05:00 18 августа в сторону Московского региона летели 620 БПЛА. Из них 180 были уничтожены в Московском регионе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отдельно сообщал более чем о 150 сбитых и подавленных беспилотниках непосредственно над территорией области.

Life.ru собрал последние подтверждённые данные о том, что произошло в Подмосковье, кто пострадал, какие города и округа затронула атака, что случилось в Коломне и где возникли перебои с электричеством.

Что известно об атаке БПЛА на Подмосковье 18 августа

По состоянию на 14:55 мск основные последствия атаки выглядят так:

в Московской области пострадали три человека, в том числе ребёнок;

более 150 беспилотников были сбиты или подавлены над территорией Подмосковья;

повреждения зафиксированы в Коломне, Павлово-Посадском, Богородском, Раменском округах, Электростали и Котельниках;

в Коломне повреждены автомобили, торговые объекты и окна жилых квартир;

на востоке Подмосковья из-за повреждения энергообъектов возникли перебои с электричеством;

первоначально аварийное отключение затронуло почти 20 тыс. жителей, к 10:00 без света оставались около 2,7 тыс. человек;

Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте после атак и повреждения гражданской инфраструктуры.

Что произошло в Коломне 18 августа

Коломна стала одним из наиболее заметных очагов последствий атаки.

После падения обломков беспилотников возник пожар в торговых павильонах рядом с ТЦ «Глобус». Также сообщалось о повреждениях здания ЗАГСа, магазина и окон зданий на Советской площади.

Позднее глава городского округа Александр Гречищев уточнил масштаб ущерба. По его данным, повреждены шесть автомобилей на парковке, остекление торгового комплекса и нескольких квартир в расположенных рядом домах. Возникшие пожары были потушены, на месте продолжили работать экстренные службы и комиссии по оценке ущерба.

Глава округа также сообщил о мужчине, получившем небольшой порез ноги осколком стекла. Медицинская помощь ему не потребовалась. Ранее губернатор Московской области сообщал о 27-летнем мужчине, пострадавшем в Коломне.

Кто пострадал при атаке БПЛА в Московской области

По данным властей Подмосковья, в результате атаки пострадали три человека.

В Раменском округе беспилотник упал на территорию частного дома. Осколочное ранение руки получила 10-летняя девочка, её госпитализировали.

В Богородском округе медицинская помощь потребовалась женщине.

Ещё один пострадавший — 27-летний мужчина — был зарегистрирован в Коломне. Утром губернатор сообщал, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Где ещё есть разрушения после атаки беспилотников

Наиболее серьёзные последствия, по данным властей региона, зафиксированы в Павлово-Посадском округе.

В деревне Кузнецы после падения обломков полностью сгорел частный дом. В одном из многоквартирных домов произошло возгорание кровли, жильцов эвакуировали. Ещё один пожар возник на улице 1 Мая.

В Богородском округе повреждения получили два частных дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом. Кроме того, беспилотник попал в складской комплекс Wildberries в районе «Атлант-Парка». Стена здания получила незначительные повреждения, возникшее возгорание локализовали.

В Электростали сообщалось о повреждении автомобиля и трансформаторной подстанции.

В Раменском округе повреждён частный дом в СНТ «Раменье».

В Котельниках после падения обломков загорелись строительные материалы на строящемся объекте.

По данным губернатора Московской области, беспилотники в течение ночи и утра уничтожались и подавлялись в Богородском, Раменском и Павлово-Посадском округах, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступино, Коломне и Электростали.

Где в Подмосковье отключали свет после атаки БПЛА

Одним из главных последствий атаки стали перебои с электричеством на востоке Московской области.

По более поздним данным министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова, авария затронула почти 20 тыс. жителей Ликино-Дулёва и нескольких расположенных рядом населённых пунктов. Были обесточены две подстанции 110 кВ и 26 социально значимых объектов, в том числе восемь котельных, шесть водозаборных узлов и две канализационные насосные станции.

К 10:00 число жителей, остававшихся без электричества, сократилось примерно до 2,7 тыс. Для временного энергоснабжения использовали дизель-генераторы, энергетики ремонтировали повреждённую линию. Власти рассчитывали полностью перевести потребителей на постоянную схему электроснабжения к полудню.

Ранее «Мособлэнерго» сообщало об отключении 109 трансформаторных подстанций и более 5 тыс. потребителей. Разница в цифрах связана в том числе с тем, что в сообщениях используются разные показатели — число потребителей и число жителей — и данные приводились на разных этапах восстановления.

При этом непосредственно в Павловском Посаде электроснабжение, по данным местных властей, работало штатно: аварийные отключения затронули другие территории, обслуживаемые энергетиками этого направления.

К моменту подготовки материала отдельного более позднего публичного сообщения, подтверждающего полное завершение восстановительных работ после заявленного срока, обнаружить не удалось.

Сколько БПЛА летело на Москву и сколько беспилотников сбили

В оперативных сообщениях фигурируют сразу несколько цифр, но они описывают разные показатели.

Сергей Собянин сообщил, что с вечера 17 августа до 05:00 18 августа в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из которых 180 были уничтожены в Московском регионе.

Андрей Воробьёв приводил отдельную региональную статистику: более 150 беспилотников были сбиты или подавлены непосредственно над территорией Московской области. Поэтому складывать эти цифры между собой некорректно — у сообщений различаются формулировки и охват.

Минобороны России, в свою очередь, сообщало о 791 перехваченном и уничтоженном БПЛА самолётного типа за ночь по всей территории России. Это общероссийская статистика, а не число дронов над Москвой и Подмосковьем.

Что происходит сейчас после атаки БПЛА на Подмосковье

К середине дня основные пожары, о которых сообщали власти Московской области и муниципалитетов, были локализованы или ликвидированы. Экстренные службы продолжали обследовать места падения обломков и фиксировать повреждения. В Коломне часть территории, где работали специалисты, временно ограничивали для движения автомобилей и пешеходов.

Энергетики продолжали восстановительные работы после повреждения объектов электроснабжения. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте в связи с атакой и повреждением гражданской инфраструктуры.

Life.ru продолжит обновлять этот материал при появлении новых официально подтверждённых данных о пострадавших, разрушениях и восстановлении электроснабжения.

Главное об атаке БПЛА на Подмосковье 18 августа — вопросы и ответы

Сколько человек пострадали в Подмосковье?

Власти Московской области сообщили о трёх пострадавших. Среди них 10-летняя девочка в Раменском округе, женщина в Богородском округе и 27-летний мужчина в Коломне.

Что произошло в Коломне?

После падения обломков возникли пожары и повреждения. Пострадали торговые объекты, шесть автомобилей, остекление торгового комплекса и нескольких квартир. Также сообщалось о повреждениях ЗАГСа, магазина и зданий на Советской площади.

Сколько БПЛА летело в сторону Москвы 18 августа?

По данным Сергея Собянина, с вечера 17 августа до 05:00 18 августа в сторону Московского региона летели 620 беспилотников. 180 из них были уничтожены в Московском регионе.

Где после атаки БПЛА отключали электричество?

Перебои затронули Ликино-Дулёво и несколько соседних населённых пунктов Орехово-Зуевского округа. По данным областного Минэнерго, первоначально авария затронула почти 20 тыс. жителей, а к 10:00 без электричества оставались около 2,7 тыс. человек.

Восстановили ли свет в Подмосковье?

К 10:00 большую часть потребителей уже подключили. Власти рассчитывали завершить перевод оставшихся потребителей на постоянную схему к полудню. На момент подготовки материала отдельного более позднего публичного подтверждения полного завершения работ не было.

Какие города и округа Подмосковья затронула атака?

Власти сообщали об уничтожении или подавлении беспилотников в Богородском, Раменском и Павлово-Посадском округах, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступино, Коломне и Электростали. О последствиях также сообщалось в Котельниках.

Ранее сообщалось, что остекление двух балконов в многоквартирном доме повреждено в Курске в результате атаки беспилотника. БПЛА сдетонировал в Юго-Западном микрорайоне города. Помимо жилого дома повреждения получили несколько автомобилей.