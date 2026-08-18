Более 150 БПЛА сбили над Подмосковьем во время масштабной атаки

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область в ночь на 18 августа, прикрыв 8 районов и городов. Над регионом уничтожили свыше 150 БПЛА, информирует губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По его словам, вражеские беспилотники удалось сбить в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступине, Коломне и Электростали.

Наиболее серьёзные последствия падения обломков БПЛА зафиксировали в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в Павловском Посаде огонь охватил кровлю многоквартирного дома, жителей эвакуировали. Также пожар возник в здании на улице 1 Мая. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Богородском обломками БПЛА оказались повреждены два частных дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом. Кроме того, один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка. Пожар на объекте удалось локализовать.

В Коломне после падения обломков БПЛА вспыхнул торговый павильон возле ТЦ «Глобус». Повреждения там получили здания ЗАГСа и магазина, а также окна жилого дома на Советской площади.

Ещё одно возгорание после отражения атаки БПЛА произошло в Котельниках — там загорелись строительные леса и изоляционные материалы на территории строящегося жилого комплекса.

В Электростали повреждены ночью были автомобиль и трансформаторная подстанция, в Раменском округе — частный дом в СНТ «Раменье».

Губернатор Подмосковья отметил, что отражение атаки продолжается. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь в сторону Московского региона направлялись сотни беспилотников. По его данным, в регионе были уничтожены 180 БПЛА, а на местах падения обломков работают экстренные службы.