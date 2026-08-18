В Подмосковье 10-летняя девочка и двое взрослых пострадали при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотников ВСУ на Московскую область пострадали три человека, среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его словам, в Раменском округе дрон упал на частный дом. Ребёнок получил осколочное ранение кисти и был доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением врачей.

Ещё два человека получили помощь медиков в других муниципалитетах. В Богородском округе пострадала женщина из-за падения обломков беспилотника, а в Коломне травмы получил 27-летний мужчина.

Губернатор отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты продолжают оценивать последствия падения обломков.

Ранее Life.ru писал, что с вечера 17 августа Московский регионе атаковали 620 беспилотников, 180 из них были сбиты непосредственно в регионе. После уничтожения аппаратов специалисты экстренных служб проверяют территории, где могли упасть обломки. Власти призывают жителей соблюдать осторожность во время действия угрозы атаки БПЛА.