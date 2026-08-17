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17 августа, 20:20

В Шебекине водитель автобуса пострадал при атаке дрона ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В городе Шебекино Белгородской области водитель автобуса пострадал после атаки беспилотника ВСУ. Мужчину с серьёзными травмами доставили в больницу, сообщили в оперативном штабе региона.

По данным властей, удар пришёлся по пассажирскому транспорту в черте города. Сам автобус получил повреждения.

«В городе Шебекино дрон ВСУ атаковал автобус. Водителя доставили в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностированы открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног», – сообщили в оперштабе региона.

После оказания необходимой помощи пострадавшего планируют перевести в областную клиническую больницу. Информация о других пострадавших не приводится.

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Ранее Life.ru писал, что Белгородская область за сутки подверглась десяткам атак со стороны ВСУ. По данным региональных властей, удары пришлись на 13 муниципальных округов, в результате чего погибли мирные жители и были ранены десятки человек. Среди пострадавших оказались и дети.

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Юния Ларсон
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