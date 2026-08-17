Женщина погибла от удара дрона ВСУ по дому под Астраханью, её сын чудом выжил

Украинские беспилотники атаковали Астраханскую область. Один из вражеских дронов влетел в частный дом, где находились мать с сыном. Женщина скончалась от полученных травм. О случившемся пишет в VK губернатор региона Игорь Бабушкин.

«К сожалению, не обошлось без жертв: в результате налёта погибла жительница Енотаевского округа. Враг ударил по частному дому, где находились женщина и её сын-подросток, который, к счастью, не пострадал», — говорится в тексте.

Чиновник добавил, что атака в итоге была отражена, промышленные предприятия, по которым противник собирался нанести удар, не повреждены.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области под удар украинского беспилотника попал легковой автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина. Оба погибли. Атака произошла у Дружбовки. За рулём находились супруги-предприниматели из Нижних Серогоз. Пара направлялась в Мелитополь, чтобы закупить товар для собственного магазина.