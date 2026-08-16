Дрон ВСУ убил супругов в Херсонской области

В Херсонской области под удар украинского беспилотника попал легковой автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина. Оба погибли, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём канале в «Максе».

По его словам, атака произошла у Дружбовки. За рулём находились супруги-предприниматели из Нижних Серогоз. Пара направлялась в Мелитополь, чтобы закупить товар для собственного магазина.

«В результате удара оба погибли на месте», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что противник вновь ударил по мирным людям, которые не имели никакого отношения к боевым действиям. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

До этого сообщалось, что за одни сутки в Херсонской области жертвами украинских дронов стали пятеро мирных жителей. Ещё девять человек получили ранения разной тяжести, среди них оказался подросток. Под удары попали Алешки, Азовское, Виноградово, Михайловка и Новая Маячка, а также трасса между Скадовском и Каланчаком. Об этом также рассказал Владимир Сальдо.