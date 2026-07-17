Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 18:30

ВСУ атаковали автоколонну в Херсонской области, есть погибшие и раненые

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские беспилотники атаковали колонну гражданских автомобилей в Херсонской области. Есть погибшие и раненые, сообщил телеграм-канал «Народный фронт». В момент удара машины находились в пробке. Сотрудники организации успели покинуть один из автомобилей за десять секунд до взрыва.

«Сегодня ВСУ с воздуха атаковали БПЛА колонну машин мирных жителей в Херсонской области. Люди просто стояли в пробке. За 10 секунд до взрыва из машины успели выскочить сотрудники Народного фронта», — говорится в сообщении.

Одного из представителей движения осколком ранило в спину. Информация о его состоянии пока не приводится. Кроме него, пострадали и другие граждане. Среди жертв есть погибшие, однако их точное число не называется.

Сальдо: 545 мирных жителей погибли в Херсонской области от атак ВСУ
Сальдо: 545 мирных жителей погибли в Херсонской области от атак ВСУ

Ранее украинский беспилотник ударил по станции скорой помощи Ивановской центральной районной больницы. Погиб сотрудник учреждения, также были повреждены два медицинских автомобиля и хозяйственная постройка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar