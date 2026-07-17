ВСУ атаковали автоколонну в Херсонской области, есть погибшие и раненые

Украинские беспилотники атаковали колонну гражданских автомобилей в Херсонской области. Есть погибшие и раненые, сообщил телеграм-канал «Народный фронт». В момент удара машины находились в пробке. Сотрудники организации успели покинуть один из автомобилей за десять секунд до взрыва.

«Сегодня ВСУ с воздуха атаковали БПЛА колонну машин мирных жителей в Херсонской области. Люди просто стояли в пробке. За 10 секунд до взрыва из машины успели выскочить сотрудники Народного фронта», — говорится в сообщении.

Одного из представителей движения осколком ранило в спину. Информация о его состоянии пока не приводится. Кроме него, пострадали и другие граждане. Среди жертв есть погибшие, однако их точное число не называется.

Ранее украинский беспилотник ударил по станции скорой помощи Ивановской центральной районной больницы. Погиб сотрудник учреждения, также были повреждены два медицинских автомобиля и хозяйственная постройка.